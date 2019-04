Esporte Carille comemora seu 3º título paulista e diz que aprendeu muito com Mano e Tite Durante anos o treinador foi auxiliar dos técnicos Mano Menezes e Tite, quando ambos comandaram a equipe paulista

Fábio Carille sagrou-se tricampeão paulista neste domingo (21), após a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o São Paulo, no segundo jogo da final do Estadual. Sob o seu comando, o clube também havia conquistado as taças em 2017 (sobre a Ponte Preta) e no ano passado, contra o rival Palmeiras. Na entrevista coletiva que concedeu após a nova conquista, o treinador...