Esporte Carille cita Wagner Lopes ao comentar possibilidade de demissão no Corinthians Técnico do time alvinegro entende que a cultura do futebol brasileiro não é só de demitir treinadores com números ruins, mas baseado nos momentos das equipes

A demissão do técnico Wagner Lopes, no Atlético, virou exemplo para o técnico Fábio Carille, do Corinthians. Após a derrota, por 1 a 0, para o São Paulo, o treinador do time alvinegro foi questionado se a não classificação da equipe à Copa Libertadores pode colocar em risco seu cargo no clube. “Pode (colocar em risco). O que me chama a atenção das demissões é qu...