Carapaz vence ciclismo estrada e obtém 2º ouro olímpico da história do Equador

Richard Carapaz, 28, venceu neste sábado (24) o ciclismo de estrada dos Jogos de Tóquio-2020 e obteve a segunda medalha de ouro do Equador na história das Olimpíadas. Em uma prova normalmente dominada por europeus, o equatoriano triunfou em 6h05min26s. O percurso teve 234 km. Apelidado de "A Locomotiva" por causa do seu sprint, Carapaz fez o ataque decisivo já no ...