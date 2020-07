Esporte Cara nova no Atlético-GO, volante diz que que treinador definirá posição em que atuará Além de volante, Matheus Frizzo atua como meia. Jogador de 22 anos elogia concorrência nas posições e valoriza a qualidade do elenco rubro-negro

Na sexta-feira (24), o volante Matheus Frizzo completou 22 anos. Aniversário diferente, numa nova cidade, Goiânia, e em um novo clube, o Atlético-GO, para o qual chegou no mês passado. Ele foi cedido por empréstimo, pelo Grêmio-RS, até o fim da Série A do Brasileiro. Matheus Frizzo briga por posição no time titular, diz que está se adaptando bem ao clube, mas vê dif...