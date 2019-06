Esporte Capitão, Wesley Matos vê elenco atual mais forte que os anteriores Para o zagueiro, o Tigre precisa ajustar detalhes para conquistar acesso à Série A

Um dos remanescentes do elenco do Vila Nova em relação às últimas temporadas, o zagueiro e capitão Wesley Matos é considerado referência no Tigre. Partindo para a 106ª partida com a camisa vilanovense, o defensor analisou o colorado de 2019, fez comparações com os times dos outros anos e não ficou em cima do muro. “Vou falar aqui e, às vezes, as pessoas podem até me ...