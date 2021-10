Esporte Capitão sobre o Vila Nova no 2º turno: 'deu liga' Tigre terminou a 27ª rodada a seis pontos da zona de rebaixamento e tem a quarta melhor campanha do 2º turno

O Vila Nova é outro no segundo turno da Série B, e agora o time colorado traçou o objetivo de tentar manter o bom aproveitamento na reta final do campeonato para se aproximar ainda mais da meta de garantir a permanência na competição nacional em 2022. Segundo o capitão e zagueiro Rafael Donato, o elenco deu liga no returno e o clube colhe frutos do bom momento.A equ...