Esporte Capitão marca, Vila Nova vence o Remo e sobe na tabela da Série B Rafael Donato marcou, aos 36 minutos do 2º tempo, o gol da vitória colorada contra o time azulino na reedição da final da Série C 2020

A invencibilidade de quatro jogos do Vila Nova na Série B coincidiu com o retorno do zagueiro Rafael Donato ao time, após se recuperar de uma fratura no rosto sofrida na 1ª rodada no empate (1 a 1) com o Botafogo/RJ, em maio. Foi do capitão colorado o gol da vitória de 1 a 0 do Tigre, sobre o Remo, no duelo disputado no estádio Baenão, em Belém/PA, na noite de quinta-feira (8)...