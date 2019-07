Esporte Capitão fica por mais um ano no Vila Nova Após ter chance de deixar o colorado, zagueiro Wesley Matos amplia vínculo com clube até o fim de 2020

Defensor à moda antiga, que impõe respeito com a força, a estatura e, às vezes, com a cara de poucos amigos, mas também adaptado ao futebol moderno, comandando a linha defensiva do Vila Nova em seus momentos de compactação e marcando gols nas subidas à área adversária em lances de bolas paradas, o zagueiro Wesley Matos é considerado uma das principais referências da ...