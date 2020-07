Esporte Capitão do Vila Nova indica caminho para acesso à Série B Para o zagueiro Adalberto, iniciar a Série C com vitórias será importante para Tigre ter situação confortável ao longo da busca pelo retorno à 2ª Divisão do Brasileiro

O zagueiro Adalberto pode ser considerado o jogador mais experiente do Vila Nova quando o assunto é disputa da Série C. De 2012 a 2019, o jogador de 32 anos competiu em seis oportunidades na competição. Para ele, o melhor caminho para o Tigre conquistar o acesso à Série B é vencer o máximo de jogos possíveis nas primeiras rodadas do campeonato. “O melhor caminho é no começo d...