Esporte Capitão do Flamengo, Everton Ribeiro renova contrato até o final de 2023 O meia chegou ao Flamengo em junho de 2017, depois de defender o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ele permanecerá no clube, pelo menos, por mais três temporadas

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (13) a renovação de contrato do meia Everton Ribeiro, capitão do time e uma das referências do atual elenco. O jogador, que tinha vínculo até o final de 2021, estendeu seu contrato com o clube rubro-negro até dezembro de 2023. "Agradeço ao presidente e toda a diretoria que me fizeram essa felicidade de estar renovando por quatro ...