Esporte Capitão do Atlético-GO quer aproveitar pausa para entrosar equipe Marlon Freitas quebrou o recorde de jogos dele numa mesma temporada ao jogar 50 vezes pelo Dragão em 2020

O volante Marlon Freitas, de 25 anos, é considerado o ponto de equilíbrio no meio de campo do Atlético-GO. Além de ter boas atuações na temporada 2020, se tornou um dos líderes do elenco e capitão do time. O jogador levantou o troféu de bicampeão do Goianão 2020, espera ser tri e diz que o "Atlético é grande, sempre foi grande". Para ele, a diretoria trabal...