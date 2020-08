Esporte Capitão do Atlético-GO propõe reação rápida e elogia trabalho de Mancini Dragão tem desafio pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (27), diante do São José-RS, fora de casa. No segundo jogo da 3ª fase, pode até perder por um gol de diferença para avançar

O zagueiro Gilvan, do Atlético, é um dos mais experientes jogadores do elenco atual. Capitão e respeitado como uma das lideranças da equipe, ele fez parte do time atleticano que, em 2017, reagiu no 2º turno da Série A, mas sem conseguir se manter na elite nacional. Com a derrota (2 a 0) no clássico com o Goiás, a segunda seguida na competição, o time estacionou nos 4...