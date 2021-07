Esporte Capitão do Atlético-GO pede concentração e confiança para voltar a vencer Fernando Miguel era um dos goleiros menos vazados da Série A, mas sofreu cinco gols nos dois últimos jogos

O goleiro Fernando Miguel, de 36 anos, é um dos líderes do Atlético-GO e um dos jogadores mais experientes do elenco. Além disso, foi decisivo em vários jogos com defesas difíceis e passando segurança ao time. Na partida deste domingo (25), às 18h15, diante do Santos, na Vila Belmiro, o Dragão precisa se reencontrar com aquilo que foi a marca dele no início da Série A...