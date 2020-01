Esporte Capitão do Atlético-GO afirma que acolheu bem goleiro Jean no elenco: 'é um cara do bem' Gilvan falou sobre o colega, em entrevista nesta quarta-feira (15), e comentou sobre a intensidade da pré-temporada e a formação do elenco atleticano

A contratação do goleiro Jean, de 24 anos, não deixa de ser assunto no Atlético. Gera polêmicas e reações opostas porque, em dezembro passado, o jogador foi acusado de agressão à mulher, Milena Bemfica, durante viagem de férias aos Estados Unidos. No elenco, a recepção foi positiva. É o que garantiu o zagueiro e capitão atleticano Gilvan, nesta quarta-feira (15). Segundo e...