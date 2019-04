Esporte Capitão do Atlético, Bambu guarda relíquias e revela que recebeu só elogios da mulher após final Volante rubro-negro levantou a taça do título do Goianão 2019 conquistado no último domingo (22) sobre o Goiás

Desde que chegou ao Atlético, em setembro de 2013, Pedro Bambu conviveu com dificuldades do clube, como salários atrasados nos primeiros anos, o risco de rebaixamento (em 2013), cobranças em fases ruins. Mas, no Dragão, o jogador viveu os melhores momentos da carreira. São três títulos - Goianão (2014 e 2019, que conquistou no último domingo (21), e a Série B 2016. A conqui...