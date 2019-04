Esporte Capitão do Atlético adota cautela na final

Durante o Estadual, o Atlético teve capitães diferentes. Mas, nos últimos jogos, Pedro Bambu herdou tarja de capitão e, apesar de a vantagem do Dragão ser de três gols sobre Goiás, o volante atleticano diz que isso que não pode interferir na preparação do rubro-negro. “O jogo continua 0 a 0. Temos de continuar fazendo do mesmo modo, com a mesma concentração. Temos de...