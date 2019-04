Esporte Caos no Rio após fortes chuvas adia Flu x Luverdense para quarta-feira Jogo seria disputado nesta terça-feira (9). Horário (19h15) e local (Estádio do Maracanã) seguem os mesmos

O caos instalado no Rio de Janeiro por conta das fortes chuvas que vêm atingindo a cidade e grande parte da Baixada Fluminense causaram consequências até no futebol. A partida entre Fluminense e Luverdense, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi remarcada desta terça-feira (9) para esta quarta (10), no mesmo horário, às 19h15, no estádio do Maracanã. As fortes chuv...