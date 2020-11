Esporte Caos na Casa Rosada interrompe velório de Maradona Cerimônia aberta ao público não consegue manter distanciamento em meio à pandemia

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O velório de Diego Armando Maradona na Casa Rosada, sede do governo argentino, é palco de muitas homenagens e despedidas emocionadas para o ídolo, mas também de caos ao longo desta quinta-feira (26).O horário inicial da cerimônia, inicialmente prevista para terminar as 16h, foi estendido até as 19h...