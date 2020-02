Esporte Cantillo vê semestre em jogo para o Corinthians e avisa: 'Temos de ter paciência' Após perder por 1 a 0 em Assunção, no jogo de ida, o time do técnico Tiago Nunes precisa vencer por dois gols de diferença para garantir vaga

Paciência, inteligência, precaução... As palavras foram utilizadas pelo volante Victor Cantillo para explicar o que o Corinthians precisa nesta quarta-feira, em Itaquera, para superar o Guaraní do Paraguai e avançar à terceira fase da Copa Libertadores da América. Após perder por 1 a 0 em Assunção, no jogo de ida, o time do técnico Tiago Nunes precisa vencer por ...