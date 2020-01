Esporte Cantillo recebe a 8 do Corinthians em homenagem a Rincón: 'Difícil fazer igual' Volante será o terceiro colombiano a vestir a camisa do Corinthians. Além de Rincón, o clube já contou com Mendoza, que atuou entre 2015 e 2016

O volante colombiano Victor Cantillo foi apresentado no Corinthians nesta sexta-feira e recebeu a camisa 8, que foi de Junior Urso na temporada passada. O número também é uma referência ao compatriota Freddy Rincón, capitão da equipe na conquista do Mundial de Clubes de 2000. "Creio que o Freddy marcou história no Corinthians, vai ser difícil fazer algo igual. Mas ...