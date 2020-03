Esporte Cantillo diz que eliminação no Paulista seria vergonhosa para o Corinthians

Atual tricampeão, o Corinthians está em situação difícil e corre o risco de ser eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Paulista. Contratado do começo do ano e um dos jogadores mais importantes da equipe do técnico Tiago Nunes, o colombiano Victor Cantillo disse que uma queda prematura seria uma vergonha. A equipe alvinegra está na lanterna do Grupo D, co...