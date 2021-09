Esporte Cano perde pênalti, mas Vasco busca empate com Brasil-RS em São Januário Com o resultado, o Cruz-Maltino perdeu nova chance de encostar no G4 e ocupa o nono lugar, com 32 pontos. Já o Xavante, na penúltima colocação, permanece na luta para tentar evitar o rebaixamento

O duelo entre Vasco e Brasil de Pelotas, na noite desta sexta-feira (3), pela Série B do Campeonato Brasileiro, não deixou lado algum satisfeito. Em jogo em que o atacante Germán Cano perdeu pênalti, as equipes ficaram no empate em 1 a 1 e somaram apenas um ponto. O resultado foi construído com gols de Erison e Daniel Amorim, que igualou para o time da casa nos acréscimos. Com o resu...