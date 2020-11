Esporte Cano marca, mas Vasco cede empate ao Defensa y Justicia na Sul-Americana Quem avançar entre os dois enfrentará o vencedor do duelo entre Bahia e Unión de Santa Fé (ARG)

O Vasco até saiu na frente com gol do artilheiro Germán Cano, mas, em uma bobeada da zaga, cedeu o empate para o Defensa y Justicia (ARG) nesta quinta-feira (26), em jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana, fora de casa, encerrado em 1 a 1. Como na competição há o critério do gol qualificado, o clube cruz-maltino agora tem a vantagem de jogar por um empate...