Esporte Cano faz gol histórico e Vasco vence Botafogo na final da Taça Rio

O Vasco foi até o estádio Nilton Santos enfrentar o Botafogo pelo primeiro jogo da final da Taça Rio e venceu por 1 a 0, gol de Cano, que com isso se tornou o argentino com mais gols na história do clube, ultrapassando Alfredo González. Agora, o foco das duas equipes é na partida do fim de semana que vem, que decidirá o campeão da Taça Rio. O confronto de volta ...