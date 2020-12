Esporte Cano empata nos acréscimos e evita derrota do Vasco em clássico contra Flu Fluminense subiu para 40 pontos, mas permaneceu na sétima colocação do Brasileirão

Com um gol nos últimos minutos, o Vasco empatou com o Fluminense por 1 x 1 na noite deste domingo (13) em São Januário. Wellington Silva abriu o placar da partida, válida pela 25ª rodada do Brasileirão, com apenas oito minutos de jogo. Aos 46 do segundo tempo, Cano empurrou para o gol e igualou o marcador Com o resultado, o Fluminense subiu para 40 pontos, mas pe...