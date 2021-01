Esporte Cano brilha, Vasco vence Atlético-MG e se afasta da degola Com o resultado, a equipe cruz-maltina chegou a 35 pontos, colocando, momentaneamente, o Sport na degola

O Vasco fez valer o fator casa e, em São Januário, venceu o Atlético-MG por 3 a 2 neste sábado (23), saindo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Galo, por sua vez, deixou escapar a chance de encostar no líder Internacional. O triunfo foi construído com gols de Cano, duas vezes, e Pikachu; Hyoran, que perdeu um pênalti ainda no início do confronto, e Sasha f...