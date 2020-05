Esporte Candidato à presidência do Vasco promete Yaya Touré se vencer eleição Em vídeo, Leven Siano anunciou em francês o acordo prévio com Touré. O próprio jogador também aparece em um vídeo e manda um recado para a torcida

O candidato à presidência do Vasco, Luiz Roberto Leven Siano, fez nesta quinta-feira (21) uma promessa caso seja eleito o novo mandatário do clube. Em publicação nas redes sociais, ele assumiu o compromisso de contratar o meia marfinense Yaya Touré se ganhar a próxima eleição, que deve ser realizada até novembro. Curiosamente, o jogador africano chegou a negociar no i...