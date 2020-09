Esporte Candidato à presidência do São Paulo é diagnosticado com Covid-19 Em nota divulgada em uma rede social, seu estafe disse que ele apresenta poucos sintomas. Candidato à presidência do São Paulo, cancelou todos os compromissos ligados à campanha

Atual vice-presidente do São Paulo, Roberto Natel foi diagnosticado com Covid-19 nesta quinta-feira (24). Em nota divulgada em uma rede social, seu estafe disse que ele apresenta poucos sintomas. Diante da situação, Natel, que é candidato à presidência do São Paulo, cancelou todos os compromissos ligados à campanha —o pleito acontecerá em dezembro próximo. O cand...