Esporte Candidatas a Musa do Goianão 2019 vão doar sangue nesta quinta-feira (4) Concurso também conta com a arrecadação de alimentos e livros, que somará pontos no placar da competição

Além de muita beleza e paixão pelo o clube, o tradicional concurso da Musa do Goianão 2019, trás como tema principal a solidariedade. A disputa entre as representantes dos times da elite do Estado, mantém pelo segundo ano consecutivo o mesmo formato, onde será definido pela participação das torcidas em quatros categorias: doação de sangue, doação de alimentos, d...