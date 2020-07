Esporte Cancelada em 2020 por conta da pandemia, a Caminhada Ecológica já faz parte do calendário de 2021 Projeto do Grupo Jaime Câmara teve a edição suspensa neste ano para garantir a segurança dos participantes e evitar o avanço do novo coronavírus

A Caminhada Ecológica, que completaria 29 anos neste mês de julho, teve que ser cancelada devido à pandemia do novo coronavírus, que também suspendeu a temporada do Araguaia. Porém o projeto do Grupo Jaime Câmara, que promove uma trilha até as margens do Rio Araguaia, em Aruanã, Goiás, já faz parte do calendário da temporada de 2021. Antes do cancelamento, a cami...