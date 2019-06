Esporte Canadá bate Nova Zelândia e avança às oitavas do Mundial junto com a Holanda Com o resultado, a equipe canadense se garantiu na vice-liderança do Grupo E do torneio, que horas mais cedo também contou com a classificação da Holanda, que venceu Camarões por 3 a 1

No último jogo do dia pelo Mundial Feminino de Futebol, o Canadá venceu a Nova Zelândia por 2 a 0, neste sábado (15), em Grenoble, na França, e assegurou classificação às oitavas de final da competição. Com o resultado, a equipe canadense se garantiu na vice-liderança do Grupo E do torneio, que horas mais cedo também contou com a Holanda batendo Camarões por 3 a 1, e...