Esporte Campeonato Rio-verdense de Futebol Society está com inscrições abertas Segundo a secretaria de Esportes, o campeonato tem quantidade limitada para inscrição de novos times: são 35 vagas

As inscrições para a edição 2020 do Campeonato Rio-verdense de Futebol Society Masculino – Categoria Livre já estão abertas. Os interessados devem ir até o Clube Dona Gercina (Rua Vitalino Arantes Carneiro, s/n, Residencial Dona Gercina), das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, para preencher as fichas de inscrição com documentos pessoais dos atletas e da comissão técnica. De acordo...