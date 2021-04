Esporte Campeonato Paulista volta neste final de semana com novas regras sanitárias As novas ações para tentar diminuir os riscos de contágio em meio ao auge da pandemia de Covid-19 incluem mais exames de coronavírus, regras mais rígidas na concentração e realização de jogos somente à noite

Suspenso há quase um mês, o Campeonato Paulista voltará a partir deste sábado (10) com jogos após as 20h, faixa em que começa o toque de recolher (até as 5h) em todo o estado. Para conseguir aval ao retorno, a Federação Paulista de Futebol (FPF) se comprometeu com o Ministério Público de São Paulo e o governo do estado a mexer no seu protocolo sanitário. As novas ações...