Esporte Campeonato Paulista deve voltar entre o fim de julho e início de agosto, prevê secretário Aildo Rodrigues, secretário de Esportes do Estado de São Paulo, também confirmou que os clubes da competição poderão iniciar os treinos presenciais a partir do dia 1º de julho

Aildo Rodrigues, secretário de Esportes do Estado de São Paulo afirmou na manhã desta quarta-feira que o retorno do Campeonato Paulista deve acontecer entre o fim de julho e o início de agosto. Ele também confirmou que os clubes da competição poderão iniciar os treinos presenciais a partir do dia 1º de julho. A medida já havia sido anunciada pelo governador João Dori...