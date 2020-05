Esporte Campeonato Italiano quer retornar com a disputa em 13 de junho Liga italiana foi interrompida em 9 de março, na rodada 26, com a Juventus na liderança, com um ponto de vantagem sobre a Lazio

A Série A do Campeonato Italiano quer voltar a campo em 13 de junho. Um comunicado foi enviado, nesta quarta-feira (13), para o governo para que sejam disputadas as 12 rodadas restantes da competição nesta temporada. "Esta data vai de acordo com a retomada das atividades esportivas, em conformidade com as decisões do governo e com os protocolos médicos que protege...