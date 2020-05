Esporte Campeonato Inglês volta em 17 de junho: Aston Villa x Sheffield e City x Arsenal O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (28), após uma reunião em videoconferência com a participação de representantes dos 20 clubes. Partidas serão sem torcidas

Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal serão os jogos que vão marcar o retorno do Campeonato Inglês, dia 17 de junho (quarta-feira), após a pandemia do novo coronavírus. O último jogo da competição foi disputado em 9 de março na vitória do Leicester, por 4 a 0, sobre o Aston Villa. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (28), após uma reunião...