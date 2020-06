Esporte Campeonato Gaúcho vai permitir utilização mínima do vestiário quando os jogos voltarem Retorno do torneio estadual está previsto para o dia 19 de julho

Após participar de uma reunião com o governo do Rio Grande do Sul com a intenção de apresentar o protocolo para a retomada do Campeonato Estadual, a Federação Gaúcha de Futebol tornou público o documento, com a previsão de volta do torneio em 19 de julho. O manual inclui recomendações como o pedido de utilização mínima dos vestiários. O documento prevê que o Campeona...