Esporte Campeonato Carioca é paralisado por 15 dias por causa da pandemia do coronavírus Os times disputaram as três primeiras rodadas da Taça Rio, sendo que o Flamengo já foi o campeão da Taça Guanabara

O Campeonato Carioca foi paralisado por 15 dias em razão da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e os clubes se reuniram nesta segunda-feira e a decisão foi tomada de forma unânime. Inicialmente, somente Botafogo e Fluminense foram a favor da paralisação do Campeonato Carioca. Já o president...