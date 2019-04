Esporte Campeonato Brasileiro será disputado já com mudanças nas regras do futebol CBF recebeu o sinal verde da Fifa para implantar as mudanças aprovadas pela International Board

O Campeonato Brasileiro que começará neste final de semana - serão quatro partidas neste sábado (27) e mais seis no domingo (28), pela primeira rodada - terá uma novidade para além do uso do VAR (árbitro de vídeo): a CBF recebeu o sinal verde da Fifa para implantar as mudanças aprovadas pela International Board, que no início de março alterou uma série de regras do f...