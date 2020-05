Esporte Campeonato Alemão: veja em quais canais assistir ao jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique Vice-líder e líder, respectivamente, se enfrentam no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 28ª rodada da Bundesliga

Com apenas sete rodadas para o término do Campeonato Alemão, Borussia Dortmund x Bayern de Munique fazem um duelo com clima de decisão nesta terça-feira. Vice-líder e líder, respectivamente, se enfrentam no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 28ª rodada da Bundesliga. É possível assistir ao vivo pela TV fechada. Onde assistir Borussia x Bayern? A partida terá transmissão p...