Esporte Campeões mundiais, EUA disparam na ponta do ranking feminino; Brasil segue em 10º No Top 10, maior mudança foi da Holanda, vice-campeã do Mundial, que pulou da oitava para a terceira posição

Campeã mundial feminina pela segunda vez seguida, a seleção dos Estados Unidos segue soberana no ranking da Fifa. Na atualização divulgada pela entidade nesta sexta-feira, cinco dias depois da final da competição realizada na França, as norte-americanas ampliaram ainda mais a liderança. De 29, a vantagem sobre a Alemanha, que manteve a segunda colocação mesmo com a e...