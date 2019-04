Esporte Campeões do Goianão pelo Atlético, Wagner Lopes e Matheus ressaltam merecimento e união; assista Técnico e meia rubro-negros participaram de live na redação do jornal O POPULAR nesta segunda-feira (22), dia seguinte à conquista do Estadual sobre o Goiás

Nomes de peso da conquista do título do Goianão 2019 pelo Atlético, o técnico Wagner Lopes e o meia Matheus participaram, na tarde desta segunda-feira (22), de uma live para o Facebook e o site do POPULAR no webestúdio da redação do jornal. Na entrevista, de quase 30 minutos de duração (assista abaixo), os campeões goianos, em tom descontraído, deram detalhes sobre ...