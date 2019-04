Esporte Campeão, Wagner Lopes conquista o 1º título de expressão na carreira Treinador rubro-negro comandou o Atlético em três passagens, mas só disputou dois estaduais à frente do Dragão

Campeão goiano neste domingo (21), na decisão diante do Goiás, o técnico Wagner Lopes conquistou seu primeiro título pelo Atlético e de expressão na carreira como treinador. O “professor” rubro-negro comandou a equipe em 18 jogos na campanha atleticana, no Estadual. O currículo do técnico só tem duas conquistas: a Copa Paulista de 2011, pelo Paulista, de Jundiaí, e a Gr...