Esporte Campeão por Botafogo e Grêmio, Valdir Espinosa morre aos 72 anos Espinosa morreu nesta quinta-feira (27) por complicações após passar por uma cirurgia no abdômen no Rio

Valdir Espinosa morreu nesta quinta-feira, aos 72 anos, por complicações após passar por uma cirurgia no abdômen no Rio. Como treinador, os principais títulos conquistados foram a Copa Libertadores e o Mundial Internacional de 1983 com o Grêmio e o Campeonato Carioca de 1989 com o Botafogo. Ele ocupava o cargo de gerente de futebol do time alvinegro. Nascido em Por...