Esporte Campeão no Vila Nova, Marcelo Gaúcho quer contribuir com revelações De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Marcelo teve formação nas categorias de base de Internacional e Grêmio

Ex-zagueiro, Marcelo Gaúcho será o responsável por comandar o Vila Nova na Copinha. Para o técnico, que está no comando desde agosto, essa é uma boa chance dos atletas aparecerem na vitrine do esporte, uma vez que a competição terá grande visibilidade ao longo do mês de janeiro. A experiência da época de jogador é passada para os jovens. Tudo o que aprendeu na vid...