Esporte Campeão mundial em 2010, atacante espanhol Fernando Torres anuncia aposentadoria Com 35 anos, o atacante está jogando pelo Sagan Tosu, da primeira divisão do Japão, time para qual se transferiu em 2018

Ídolo do Atlético de Madrid, com passagens por grandes clubes da Europa - como Liverpool, Chelsea e Milan - e campeão da Copa do Mundo de 2010 com a seleção da Espanha, o atacante Fernando Torres anunciou nesta sexta-feira a sua aposentadoria do futebol, após 18 anos de carreira. Em suas redes sociais, o espanhol comunicou que irá explicar o que fará no futuro em uma e...