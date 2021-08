Esporte Campeão invicto pelo Atlético-GO, Aldo Hidalgo morre em Goiânia

Aldo Hidalgo, de 86 anos, ex-jogador do Atlético-GO, morreu neste domingo (22) em Goiânia. Ele estava internado na UTI do Hospital Amparo, com a saúde bastante debilitada. Aldo Hidalgo foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (23), no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital goiana. Viúvo, Aldo é pai de Maria Cristina, Maria do Rosário, José Donize...