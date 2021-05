Esporte Campeão, Grêmio Anápolis tem agenda de eventos na cidade

Depois da conquista do título do Goianão 2021 no domingo (23), o Grêmio Anápolis teve o dia seguinte marcado por comemorações na cidade. O clube empresa aproveitou para festejar o título inédito do Estadual - é campeão da elite goiana pela primeira vez em 22 anos de história - e colocou Anápolis como a única cidade do interior com dois vencedores do Goianão, ao lado d...