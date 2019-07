Esporte Campeão goiano em 1992, Goiatuba retorna às competições oficiais Pássaro Azulão, longe das disputas profissionais desde 2010, será uma das 13 equipes da 3ª Divisão do Campeonato Goiano

Após nove anos ausente do calendário oficial de torneios organizados pela Federação Goiana de Futebol (FGF), o Goiatuba é a principal novidade na disputa da 3ª Divisão do Estadual, que começará no dia 15 de setembro e terminará no dia 1º de dezembro, confirmado em Conselho Técnico realizado nesta terça (2) pela entidade. O Goiatuba é um dos poucos clubes do interior, a...