Esporte Campeão em Montecarlo, Fognini sobe 6 posições e é 12º; Djokovic amplia liderança O italiano, que conquistou o título após a façanha de eliminar o espanhol Rafael Nadal nas semifinais, subiu para a 12ª colocação

A campanha no Masters 1000 de Montecarlo, o terceiro na temporada de 2019 e o primeiro em quadras de saibro, rendeu bons frutos para os finalistas Fabio Fognini e Dusan Lajovic. O italiano, que conquistou o título após a façanha de eliminar o espanhol Rafael Nadal nas semifinais, subiu seis posições na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP e é agora o 12.º c...